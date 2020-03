Plus petit (116 x 76cm) que ses prédécesseurs, Nitro Concepts , propose le bureau D12 idéalement conçu pour les petits espaces. Dimensions : Il dispose du même design que le D16, mais bénéficie de quelques améliorations. Nous notons surtout celle qui a été fort demandée par les utilisateurs... un porte-gobelet ! L’ère des verres renversés sur le clavier est terminée.Le plateau est en MDF durable et recouvert d’un matériau qui permet de se séparer d’un tapis de souris tout en gardant une grande précision de mouvement pour celle-ci. Soutenu par des pieds en acier pour une grande stabilité, le D12 ne pèse que 19 kg.Disponible en noir ou noir et rouge en mi-mars, le bureau D12 est au prix de 129,90 euros.