Malgré les dimensions atypiques du H1 (187 mm x 387.7mm x 187.6mm), le boitier est capable d’accueillir les cartes graphiques de taille standard grâce au riser, tout en le refroidissant efficacement, au même titre que les autres composants. Le flux d’air est optimisé aussi par une gestion des câbles améliore et prés-routé ainsi une E/S tournée vers l’arriere sur le fond du boitier qui permet un nettoyage simple des câbles. Un plateau SSD sans outil facilitera l’installation d’autant plus que les entrés/sorties de la carte mère seront orienté vers le bas pour un « cable management » plus simple. Le panneau I/O dispose d'un port USB 3.1 Gen 2 Type-C, d'un port USB 3.1 Gen 1 Type-A ainsi que d'un jack audio 4 points, pour les micro casque de smartphones.La sortie se fera très prochainement au prix de 349 euros (incluant l’alimentation, le riser et l’AIO) et sera disponible en blanc ou en noir. Le tout est protégé par une garantie de