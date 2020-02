Nacon ne cesse d’ajouter des produits Gaming dans son catalogue et cette fois c’est le Streaming Microphone et le Wired Compact Controller, dans son coloris Camouflage, qui font leurs apparitions. Bien évidemment ces deux nouveaux produits bénéficient d’une licence officielle Sony Interactive Entertainment (SIE) pour PlayStation 4.

Le Streaming Microphone Produit phare des créateurs de contenu, les microphones s’invitent de plus en plus sur les battlestations afin d’offrir un enregistrement le plus net possible. Et c’est là que le Streaming Microphone de NACON intervient, il dispose d’une captation de haute précision qui reproduit une voix claire et limpide. Il est aussi équipé de la technologie cardioïde pour un enregistrement directionnel sans être perturbé par les bruits extérieurs.



Il intègre également un convertisseur analogique/numérique (ADC) avec une résolution 16bits/48kHz pour s’adapter à toutes les connectiques. Le design n’est pas négligé non plus, sa couleur noire se marie avec un rétroéclairage bleu afin de s’harmoniser avec n’importe quelle configuration. Il est livré un avec un trépied métallique robuste et une bonnette permettant d’éliminer les bruits parasites.



Le Wired Compact Controller Produit très populaire chez NACON, le Wired Compact Controlleur dispose d’un nouveau look. Son habillage camouflage saura satisfaire les joueurs de FPS ou d’infiltration pour rendre la partie un peu plus immersive. Côté caractéristique, rien ne manque, celui-ci dispose d’un pavé tactile entièrement fonctionnel, d’une prise micro-casque et des moteurs de vibrations pour une sensation de jeu toujours plus intense.



La manette Wired Compact Controller est compatible Playstation 4 mais aussi PC et son design ergonomique est adapté à tous les joueurs. Soutenue par une finition Soft touch, la prise en main de cette manette procure un confort optimal même durant les longues sessions de jeu.



Le Streaming Microphone est disponible au prix de 79,99 euros et le Wired Compact Controller au prix de 39,99 euros.