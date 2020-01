Le FlexLight RGB est livré avec 150 LED SMD 5050 ce qui permet d'obtenir plus de 16,7 millions de couleurs contrôlées dans 20 modes d'éclairage statiques et dynamiques. Tous les modes de couleur peuvent être personnalisés via le contrôleur RGB inclus et la télécommande infra-rouge. Le FlexLight RGB comprend une bande transparente de 5 m de long avec un adhésif double face pour s'adapter à n'importe quelle plate-forme de jeu, bureau d'ordinateur ou lieu de travail. Il est fait d'un polymère antichoc et ultra-flexible spécialement conçu pour que vous puissiez facilement rouler ou plier le corps de la bande à la forme que vous souhaitez.Les LED SMD 5050 super brillantes, la bande ultra-flexible et les techniques d'éclairage avancées convergent toutes dans un mélange unique pour faire du FlexLight RGB une solution brillante pour les joueurs, les moddeurs et les amateurs d'éclairage RGB.La bande de leds FlexLight RGB est disponible pour 16,99 €.