A500 : 99,90 euros

H100i : 129,90 euros

H115i : 149,90 euros

H150i : 182,90 euros

L’A500 est un « Dual Fan CPU Cooler ». Celui-ci est équipé de quatre caloducs à contact direct pour une dissipation thermique ultra-élevée. Il est capable de refroidir les CPU allant jusqu’à 250 W TDP ce qui est plutôt énorme pour un ventirad. Il est doté de deux ventilateurs à roulement à lévitation magnétique CORSAIR ML120 PWM allant de 400 à 2400 RPM. Ils sont, eux mêmes, installés sur un support à glissière permettant un entretient facile mais aussi de s'adapter au différentes tailles de RAM. Il est compatible avec les processeurs AM4, AM3, FM2, LGA115x et LGA20xx.Pour ce qui est de la gamme watercooling All-In-One iCUE RGB PRO XT, Corsair propose plusieurs déclinaisons de taille de radiateur: 240 mm pour le H100i, 280 mm pour le H115i et 360 mm pour le H150i. Tout comme l' A500, chaque refroidisseur vient équipé de deux ou trois ventilateurs de la gamme ML PWM 120 mm (allant jusqu’à 2400 rpm) ou 140 mm (allant jusqu’à 2000 rpm). Le H150i se place comme le refroidisseur le plus performant de la marque Corsair. Comme à son habitude, le constructeur met a disposition le logiciel Corsair iCUE afin de personnalisé les effets lumineux, notamment les 16 LED ARGB se trouvant dans sur la pompe.Les produits sont déjà disponible et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Pour ce qui est des prix :