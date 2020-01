Samsung, professionnel dans les appareils de stockage, annonce son nouveau SSD externe, le T7 Touch. Celui-ci existe en deux coloris, argent ou noir, et se décline en 3 versions : 500 Go, 1 To et 2 To. Un design très élégant et une technologie poussée ont été les maitres mots pour la création de ce produit.





Côté performance, le SSD T7 Touch vous permet de stocker de nombreuses images ou vidéos en qualité jusqu’au 8K et d’accéder à votre contenu depuis un PC, une tablette, un smartphone ou une console. Il offre une vitesse de lecture de 1,05 Go/s ainsi que d’une vitesse d’écriture de 1 Go/s et dispose de la norme USB 3.2 Gen 2, alors que pour profiter de la vitesse maximale, l’interface NVMe sera de rigueur. il est aussi deux fois plus rapide que son prédécesseur, le T5 et jusqu’à 9,5 fois plus rapide que les disques durs HDD externes traditionnels.



Pour ce qui est du design, le T7 est très élégant aussi bien en noir qu’en argent, mais il aussi le le premier SSD à être équipé d’un lecteur d’empreintes digitales intégré. Les données sont d’autant plus sécurisé, car le T7 bénéficie d’une protection par mot de passe et d’un cryptage matériel AES 256 bits. Il dispose aussi d’un affichage LEDs d’état, qui indique la mise sous tension, le déverrouillage et le transfert de données. Il ne pèse que 58 grammes et résiste aux chutes jusqu’à deux mettre de haut, ce qui fait de lui le compagnon idéal, robuste et performant.



Le SSD T7 Touch sera disponible courant du mois de mai 2020 et est livré avec des câbles USB Type-C vers C et USB Type-C vers A.