La version GAMING dispose d’un boost clock allant jusqu’à 1600 MHz, un Game Clock allant jusqu’à 1420 MHz, une fréquence de base de 1185 MHz et une memory speed de 12 Gbps pour 6 Go GDDR6.

La version GAMING X dispose d’un boost clock allant jusqu’à 1620 MHz, un Game Clock allant jusqu’à 1460 MHz, un clock de base de 1235 MHz et une memory speed de 12 Gbps pour 6 Go de GDDR6.

La version MECH dispose d’un boost clock allant jusqu’à 1560 MHz, un Game Clock allant jusqu’à 1375 MHz, un clock de base de 1130 MHz et une memory speed de 12 Gbps pour 6GB GDDR6 tout en proposant 3 ports DisplayPort (v1.4) et 1 port HDMI 2.0 b.

La version MECH OC dispose d’un boost clock allant jusqu’à 1600 MHz, un Game Clock allant jusqu’à 1420 MHz, un clock de base de 1185 MHz et une memory speed de 12 Gbps pour 6GB GDDR6 tout en proposant 3 ports DisplayPort (v1.4) et 1 port HDMI 2.0 b.

La série MSI Radeon RX 5600 XT GAMING se voit dotée d’une ventilation très puissante assurant ainsi la dissipation efficace de la chaleur. Elle est équipée de 2 ventilateurs TORX 3.0 pour un silence absolu et une ventilation efficace ainsi que d'un design TWIN FROZR 7 THERMAL. Sa backplate renforcée protège le PCB et l’empêche de se plier. Les RX 5600 XT GAMING et GAMING X proposent 3 ports DisplayPort (v1.4) et 1 port HDMI 2.0b.La série Radeon RX 5600 XT MECH est la version améliorée de la très populaire carte graphique VENTUS. Elle se présente sous les couleurs gris acier et noir. Elle aussi dispose d’excellente performance ainsi que de ventilateurs haut de gamme TORX FAN 3.0. Contrairement à la version Gaming, la version MECH ne dispose pas d’effet lumineux. Les RX 5600 XT MECH et MECH OC proposent 3 ports DisplayPort (v1.4) et 1 port HDMI 2.0b.Les deux cartes bénéficie de la suite de logiciel du constructeur, à savoir Mystic Light (pour les versions Gaming) et MSI afterburner ainsi que MSI DRAGON CENTER. Elles seront disponibles courant janvier mais aucun prix n’a été communiqué.