Lors du CES 2020 actuellement en cours à Las Vegas, Thermaltake continu la présentation de ses nouveautés. Ici, il s'agit de produits haut de gamme de la série Pacific qui regroupe les éléments dédiés au watercooling de la marque. Thermaltake annonce la sortie du waterbloc CPU W7 Plus, des waterblocs Pacific V pour GPU RTX 2080Ti et RX 5700 SE, d'un combo pompe/réservoir PR32 D5 Plus et de la série de radiateurs CLD.



Le waterbloc pour processeur W7 est compatible avec l'ensemble des CPU actuels. Il se compose d'une plaque en cuivre nickelé avec des ailettes à haut rendement de 0,15 mm. Au delà de ces caractéristiques techniques garantissant un refroidissement optimal, ce waterbloc embarque un capteur de température permettant de s'assurer du bon fonctionnement de sa boucle. Il possède également une chambre d'écoulement transparente et 12 leds ARGB.Les waterblocs Pacific V-RX 5700 SE et V-RTX 2080 Ti SE VGA conviennent aux dernières cartes graphiques AMD Radeon RX5700 et NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Les deux blocs d'eau sont conçus avec une conversion totale et ont une plaque arrière en aluminium de pleine longueur pour améliorer considérablement les performances de refroidissement de la carte graphique. Les Leds adressables montrent également les effets d'éclairage colorés. Le matériau thermique et les tampons thermiques pré-appliqués facilitent leur installation.Le combo pompe/réservoir PR32-D5 Plus est une pompe de type D5 afin de garantir un débit d'eau élevé surmontée d'un réservoir cylindrique de 400 ml. 12 leds ARGB sont installées sur le haut de ce cylindre. Ce combo possède un système de fixation compatible avec les ventilateurs ou les radiateur afin de faciliter l'intégration dans un boîtier.Les nouveaux radiateurs de la série Pacific CLD vont de 240 à 480 mm, avec du cuivre de haute qualité et des réservoirs en laiton optimisés de 40 mm pour une meilleure dissipation de la chaleur.La conception à double ailette améliore considérablement l'efficacité de refroidissement pendant le fonctionnement. Les filetages standard du radiateur CLD sont équipés de raccords G 1/4 ”.Tous ces éléments possédant des leds ARGB sont bien évidement compatibles avec l’écosystème Tt RGB Plus propre à la marque.Les tarifs et les disponibilités ne sont pas encore connus.