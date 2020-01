Le boitier Phanteks Eclipse P300A rejoint la gamme Eclipse et garde les lignes du P300. C’est un boitier moyen tour qui accueillera les cartes mêmes jusqu’à l’E-ATX, mais dans la limite des 275 mm de large. Le flux d’air est optimisé via son panneau avant en Mesh ainsi que ses entrées d’air. Il est possible d’installer jusqu’à 2 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm sur la face avant, ainsi que 1 de ventilateur de 120 sur l’arrière (fournis) ou encore sur le dessus. Il est bien évidement compatible watercooling avec les emplacements pour radiateur à l’avant et l’arrière. Il est possible d’installer 2 HHD 3.5" ainsi que 2 SSD 2.5" ou 4 SSD 2.5" au total. Malgré sa taille compacte, le P300A accepte les cartes graphiques allant jusqu’à 355 mm et un support vertical est mis à disposition. Le boitier reste un très intéressant pour le rapport qualité/prix.

Phanteks ne perd pas de temps et commence son année 2020 en nous proposant trois nouveaux produits! Nous avons donc sur la table, un boitier Phanteks Eclipse P300A, des mini haut-parleurs Evolv Sound et la distro plate Glacier D120.



Sortant de l’ordinaire, Phanteks lance les mimis haut-parleur Evolv Sound ! Afin d’harmoniser notre battlestation, ces mini-enceintes sont de couleur noire et dispose d’un éclairage ARGB. Le design est directement inspiré du boitier Evolv, ce qui donnera son petit effet si vous avez ce boitier. Les effets lumineux peuvent être réglés directement sur les enceintes via des boutons ou alors directement via le logiciel. Pour ce qui est du son, celui-ci reste plutôt correct avec 6 watts (RMS), mais il ne faut pas s’attendre à un rendu de cinéma.



La distro plate Glacier D120, à l’image de la D140, est universelle. Celle-ci prendra place dans un emplacement de ventilateur de 120 mm ce qui donne pas mal d’options d’installation, mais si le plus simple et plus propre reste l’emplacement du ventilateur arrière. Des ports d’entrée et sortie dédiés pour le CPU et GPU rendent, l’installation de la boucle plus simple et plus propre. Les trous d’aération sont toujours présents afin de ne pas boucher une sortie d’air au sein du boitier. Les effets lumineux seront de diffuser via la plaque en plexi et la plaque arrière avec effet miroir ainsi que les LEDs ARGB.



Les produits sont déjà disponibles au prix de : 29,90 euros pour les Phanteks Evolv Sound, 54,90 euros pour le P300A et 74,90 euros pour la distroplate D120.