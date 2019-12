Gelid solutions , spécialiste du refroidissement, lance le SubZero M.2 XL : un refroidisseur passif de SSD M.2 Type 22110. Conçu spécialement pour réduire la température et éviter le « thermal throttling » des SSD M.2, le SubZero M2 XL permet de gagner en performance et en durée de vie et réduit les chances de perdre les données.



Le SubZero M.2 XL est doté d’un dissipateur de chaleur ultra fin en aluminium et de pads thermiques pour améliorer de transfert de chaleur des différents composants électroniques. Le montage se fera très simplement et rapidement, 3 joints en silicone viendront aider à la fixation du refroidisseur sans endommager le SSD.



Le refroidisseur est disponible en rouge ou noir, au prix de 9 euros et est compatible aussi bien sur PC de bureau que sur PC portables.