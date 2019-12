Poignées en acier inoxydable brillant

Base en aluminium à revêtement en poudre

Accoudoirs 4D élargis avec rembourrage doux

Passages de courroie d'aspect métallique

Support lombaire réglable à l'infini

Repose-tête en mousse à mémoire pour plus de confort

Rembourrage en mousse froide confortable et respirant

Nouveaux accoudoirs 4D élargis avec rembourrage doux

Mécanisme à bascule et dossier réglables

Roulettes silencieuses de 60 mm pour sols durs et mous

La nouvelle et unique sellerie appartient à la nouvelle génération de matériaux de sièges respirants. Cette propriété assure un confort sans pareil sur de longues périodes. Peu importe combien de temps vous êtes assis, la surface est conçue pour éviter les collages et les malaises.La série Epic Black Edition bénéficient nouvelles fonctionnalités :Les Hero Black Edition proposent quant à eux :L'élégant modèle Icon Black Edition ajoute une touche d’accent avec :La gamme Black Edition sera disponible d'ici une quinzaine de jours chez les revendeurs officiels de la marque, pour un prix de 419 euros pour les Epic et les Icon et 449 euros pour les Hero.