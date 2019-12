“Notre objectif avec CAM a toujours été de faire un excellent logiciel. Nous n'avions pas accordé au CAM l'attention qu'il mérite. Avec la version 4.0, nous avons consacré plus de temps et de ressources à l'amélioration de NZXT CAM et cela continuera à être une priorité. Nous sommes très enthousiasmés par le résultat final et encourageons les anciens utilisateurs à mettre à jour vers la version 4.0. Il est important pour nous d'entendre les commentaires de la communauté. Veuillez contacter NZXT si vous rencontrez des problèmes avec NZXT CAM.”

Quelques nouveautés par rapport à l'ancienne version, l'affichage de la bande passante et l'utilisation des ressources par processus ont été incorporés. Ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un visuel sur les processus les plus gourmands de leur machine. Pour terminer, NZXT à amélioré la superposition du gameplay de NZXT CAM ce qui améliore le contrôle des données importantes à afficher en jeu.déclare Johnny Hou, le fondateur et PDG de NZXT.NZXT CAM 4.0 est optimisé pour un lancement plus rapide, moins gourmand en ressources et plus stable. L' interface utilisateur est simplifiée et sobre, ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement les données qu'ils veulent voir et de leur donner un ordre hiérarchique.Les contrôles sont transparents en matière de protection de la vie privée, toutes les données envoyées par NZXT CAM 4.0 sont rendues anonymes et ne seront utilisées que pour l’amélioration de l'expérience de l'utilisateur. Chacun aura la possibilité de refuser d'envoyer ses données à NZXT.Nous pouvons constater une amélioration de la surveillance, en effet NZXT CAM 4.0 fournit aux utilisateurs une vue d'ensemble des performances actuelles et de l'utilisation des ressources par processus. La superposition à été grandement revue dans le jeu, ce qui permet de personnaliser ce que l'on veut voir et de manière plus limpide. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de gérer les courbes des ventilateurs et l'éclairage RVB. Les profils utilisateurs sont également simplifiés, chacun peut aisément changer ses paramètres en fonction des besoins. Toutes les données sont sauvegardées dans le cloud pour faciliter l'accès en cas de changement et ou formatage du système. Point important à souligner, tous les appareils déjà compatibles avec le NZXT CAM supporteront la version 4.0. Par la suite, lors d'une prochaine mise à jour, une amélioration de la fonction de réduction adaptative du bruit sera incorporée.Le logiciel est disponible sur nzxt.com/camapp