90 x 50 x 0,5 mm : 4,5 euros

90 x 50 x 1 mm : 6,35 euros

90 x 50 x 1,5 mm : 7,2 euros

90 x 50 x 2 mm : 9 euros

La composition des GP-Ultimate permet une conductivité thermique de 15W/mK grâce à un design en plusieurs couches fines offrant ainsi de très hautes performances. Ils sont aussi non corrosifs, non toxiques, non déformables par la chaleur, non conducteur et peuvent fonctionner entre -60 °C et 200° C et ils ont tous avec une grande facilité d’application.Les GP-Ultimate sont déjà disponibles au prix de :