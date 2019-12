MACUBE 310 : 69,99 euros

MACUBE 310 WH : 69,99 euros

MACUBE 310P : 79,99 euros

MACUBE 310P WH : 79,99 euros

Il dispose d’un design sobre et propre tout en étant très pratique et simple d’installation. Plusieurs éléments sont présents pour rendre le boitier moderne tel que des panneaux latéraux magnétique avec des systèmes de verrouillage de sécurité. Le panneau latéral en verre trempé permettra de mettre en avant votre configuration et les filtres anti-poussière de la garder propre. Le design est travaillé et soigné tout en procurant une très bonne ventilation.Le « cable management » sera très propre grâce à la grande quantité d’attaches et de passe-câbles sur le panneau de support de la carte mère. Son design épuré assura un très bon flux d’air notamment via les prises d’air de 13 mm d’ouverture, aussi bien en entré qu’en sortie. Le MACUBE 310 est aussi compatible watercooling et accueillera un radiateur jusqu’à 360 mm sur le panneau avant. En complément, 3 ventilateurs de 120 mm pourront être installé sur le dessus.Le boitier est déjà disponible au prix de :