Silicon Power , propose 4 nouvelles cartes mémoire pour répondre aux demandes des utilisateurs les plus pointilleux. En effets, ces 4 cartes mémoires ont spécialement été conçuse pour répondre à des besoins spécifiques comme le stockage, le rendu Ultra HD 8K ou la vitesse de transferts.



La Superior Pro V90 : Une carte dotée de la technologie UHS-II qui permet des vitesses de lecture allant jusqu'à 290 Mo/s et d'écriture allant jusqu'à 160 Mo/s. Elle est au format microSDXC et vous permettra une capture ainsi qu’un transfert rapide et facile de vos photos et vidéos.



La Superior V30 A2 : La carte microSDHC/SDXC UHS-I Superior V30 est conforme au standard A2. Elle est destinée à améliorer les performances des applications, notamment grâce à une vitesse de lecture aléatoire minimale de 4 000 IOPS et une écriture aléatoire de 2 000 IOPS. Idéals pour une ouverture rapides des applications sur smartphone par exemple et économiser l’espace de stockage interne.



La Superior V30 A1 : Avec des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 100 et 80 Mo/s, la carte microSDHC/SDXC UHS-I Superior permet un enregistrement efficace pour des images et vidéos de qualité 4K Ultra HD. Elle dispose d’un UHS Speed Class I (U3) et UHS Vidéo Class 30 (V30) et répond aux normes A1.



L’Elite V10 A1 : Une carte microSDHC/SDXC UHS-I de classe 10 pour l’enregistrement continu des vidéos Full HD 1080p. La compatibilité avec le mode vitesse V10 permet également un enregistrement à une vitesse minimale de 10 Mo/s.



Pas d’information sur la date de sortie ni de prix communiqués à ce jour.