Après avoir testé l' AIO SR24 de chez InWin , nous allons pouvoir le comparer à sa version évoluée : le SR24 Pro. Les différences entre ces deux AIO sont : plus de micros canaux dans le waterblock, une plus grande surface de radiateur grâce à des ailettes plus serrées et un éclairage ARGB sur le top de l'ensemble pompe/waterblock, pour cette nouvelle version Pro. Avec tout ça, les performances devraient être encore meilleures, mais ça, seul notre test pourra nous le confirmer.Direction la suite pour s'assurer que le refroidissement est une affaire de Pro.