Transcend , qui dispose d’une multitude de périphériques de stockage, pense aux photographes en proposant une nouvelle solution de stockage avec des transferts ultras rapides. C’est avec le lecteur de carte CFexpress Type B RDE2 et la carte CFexpress 820 Type N que le constructeur nous facilite la vie lors de nos captures photos et vidéos de haute qualité.

La carte mémoire est équipée d’une interface NVMe PCIe Gen 3x2 qui lui permet d’avoir une vitesse de lecture de 1700 Mo/s et une vitesse d’écriture de 1300 Mo/s. Ces vitesses de transferts sont énormes et permettent un gain de temps considérable pour les transferts des données. Avec une capacité maximale de 512 Go, il est devenu très simple et rapide d’enregistrer des vidéos 4K ainsi que des milliers de photos au format RAW. La CFexpress 820 Type B dispose de température de fonctionnement allant de -10 °C à 70 °C afin de toujours être performante où que vous soyez.



Pour ce qui est du lecteur, une interface USB 3.2 Gen 2x2 permet d’avoir des vitesses de transfert allant jusqu’à 20 Gbps. Les cartes CFexpress pourront ainsi être vidées très rapidement. Le constructeur a aussi pensé à mettre 2 câbles de liaison à disposition avec une fiche Type A pour l’un et Type C pour l’autre, afin de bénéficier d’une compatibilité totale aussi bien avec PC que tablette, par exemple. Le design sobre propose un boitier en aluminium léger, résistant à l’usure et aux rayures tout en étant recouvert de caoutchouc antidérapant.



Il faudra débourser environ 55 euros pour le lecteur et environ 200 euros pour la carte mémoire dans sa version 256 Go.