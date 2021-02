Ce bureau luxueux se démarque de ces concurrents, en ne proposant pas de tapis de souris intégré ni même de LEDs RGB, mais propose à la place une surface en verre trempé en guise de revêtement. Le RGo Touch Desk s’adresse aussi bien aux gamers qu’aux utilisateurs bureautiques, notamment grâce à ces deux ports USB Type-A et son port USB Type-C ainsi que son chargeur par induction.Le bureau dispose aussi d’un écran tactile qui permet le réglage en hauteur du bureau, allant de 73 à 118 cm via les pieds motorisés. Le logo du fabricant est lui rétroéclairé pour donner un petit coup de pep's à Rgo Touch Desk. Le fabricant a aussi intégré un tiroir de rangement dans les 6,8 cm d’épaisseur du plateau pour le côté pratique.Le RGo Touch Desk sera disponible au 1er février en blanc ou en noir, aux prix de 699 euros pour la version 120 x 60 cm et de 799 euros pour la version 140 x 60.cm.