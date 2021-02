Le MP600 CORE : 1 To à 159,99 euros / 2 To à 319,99 euros / 4 To à 654,99 euros

Le MP600 Pro : 1 To à 229,99 euros / 2 To à : 444,99 euros

Le MP600 Pro Hydro X : 2 To à 469,99 euros

Le waterblock Hydro X Series XM2 M.2 SSD Water Block (2280) : 39,99 euros

En effet, ces SSD proposent des vitesses ahurissantes ! Le MP600 CORE profite de la NAND QLC 3D haute densité et offre des vitesses de lecture séquentielle et d’écriture séquentielle de respectivement 4 950 Mo/s et 3 950 Mo/s tandis que le MP600 PRO et le MP600 PRO Hydro X peuvent atteindre des vitesses de 7 000 Mo/s et 6 550 Mo/s grâce à la technologie NAND QLC 3D haute densité. La différence entre la version PRO et PRO Hydro X vient du système de refroidissement, comme vous l’aurez deviné, l’Hydro X rejoint la gamme watercooling de chez Corsair. La version CORE et PRO sont équipés d’un dissipateur thermique en aluminium à grande superficie pour disperser efficacement la chaleur.Les MP600 sont au format M.2 2280 standard et sont donc compatibles avec un large panel de cartes mères. Pour ce qui est des capacités, le MP600 CORE est disponible en versions 1, 2 et 4 To, le MP600 PRO 1 et 2 To, une version 4 To verra le jour plus tard. La version Hydro existe en 2 To uniquement. Chaque produit bénéficie du logiciel Corsair SSD Toolbox pour la gestion les données et des SSD eux-mêmes.Les produits sont déjà disponibles aux prix de :