La marque française REKT étoffe son catalogue d’une nouvelle gamme de produits. Après avoir proposé des fauteuils Gaming en fin 2019, la marque propose maintenant des bureaux, à savoir le R-DESK 110 et 140, le R-DESK Max 160 et le RGo-DESK 140. REKT a mis l’accent sur la robustesse et la durabilité notamment, en dotant ses bureaux d’un cadre intégralement en métal ainsi que d’un revêtement en fibre de carbone sur tous la surface. Le « cable management » n’a pas été mis de côté non plus : chaque bureau dispose de plusieurs ouvertures ainsi que d’une box de rangement.Le R-DESK 110 est le bureau le plus petit de la gamme, 112 x 60 x 77 cm. Il est idéal pour les petits espaces tout en conservant les fonctionnalités de la gamme. Il dispose d’une structure Z en métal renforcée alliant solidité et design. Il supporte jusqu’à 100 kg et intégre un repose-casque ainsi qu’un porte-gobelet. Il est livré avec un tapis de souris large qui ne recouvre pas intégralement le bureau.Plus grand que la version 110, le R-DESK 140 mesure 140 x 64 x 77 cm. Sa taille intermédiaire satisfera les Gamers ayant un espace de jeu correct pour un prix très correct. Il dispose, lui aussi, d’un plateau en texture fibre de carbone, d’un porte-gobelet et d’un repos- casque. Sa structure garde un design assez simple, mais est en métal renforcé et peut donc supporter jusqu’à 100 kg. Le R-DESK 140 est livré avec un tapis de souris qui recouvre intégralement le bureau.Le R-DESK MAX 160 est le plus long de la gamme. Il mesure 160 cm de long pour 75 de profondeur et peut être réglé en hauteur de 70 à 80 cm via un système manuel. Ce bureau est parfait pour les joueurs ayant plusieurs écrans et plusieurs autres périphériques. Il dispose des mêmes caractéristiques que la version 140 tout en intégrant un filet de « cable management » plutôt qu’une box.Le RGo-DESK 140 à la particularité de se situer entre le bureau Gaming et le bureau ergonomique. Celui-ci mesure 140 de long pour 64 de large tout en étant réglable de 73 et 124 cm de haut grâce un de simples boutons et à un double moteur. Il est très simple de jouer ou de travailler aussi bien assis que debout. Il est aussi doté d’une structure en métal renforcée de l’intérieur et d’un plateau en texture fibre de carbone. Le repose casque et le porte-gobelet ainsi que la box pour le « cable management » sont présents, le tout étant livrée avec un tapis souris recouvrant toute la surface de la table.Déjà disponibles, les prix sont de :