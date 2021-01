Caseking nous annonce que Lian Li a sorti les UNI FAN SL140 ! Nous avions testé les SL120 avec leurs performances incroyables, mais aussi avec leurs designs atypiques. Les SL140 disposent des mêmes caractéristiques que les SL120, mais avec une taille plus grande !

Cette nouvelle version d’UNI FAN est disponible aussi bien en blanc qu’en noir pour s’accorder avec tous les boitiers. De plus le design et les effets lumineux qu’ils apportent donnent un coup de jeune et futuriste à la configuration. L’avantage des SL140, tout comme les SL120, c’est qu’ils se connectent entre eux et sans câble ! La gestion des effets lumineux ainsi que la vitesse de rotation se fera via le logiciel L-Connect du fabricant.



Le ventilateur UNI FAN SL140 sera disponible au prix de 29,90 € à l’unité et de 69,90 € en pack de deux avec le boîtier de contrôle.