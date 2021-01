Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins 60

La Station de charge pour manette HyperX ChargePlay Duo for Xbox

Le clavier de jeu Alloy Origins 60 à 85 euros à partir du 22 mars

La station ChargePlay Duo à 35 euros en févriers

La souris Pulsefire Haste à partir du 11 janvier à 59,99 euros

Le casque Cloud II Wireless à 169,99 euros en févriers

Le casque Cloud Revolver +7.1 à 159,99 euros et celui-là, est déjà disponible !

Vous vous rappelez du clavier Alloy Origins ? Et bien, le constructeur propose une version ultra compacte de celui-ci ! Cela permet de maximiser l’espace sur le bureau, tout en profitant de performance gaming au top. Le clavier est doté de switches mécaniques linéaires rouges HyperX, qui apportent une plus grande précision et rapidité dans les actions de jeu. Des switches HyperX RED ont été équipés sur les touches avec des LED et un revêtement PBT double shot pour une finition parfaite. Le logiciel HyperX NGENUITY permet aux utilisateurs de personnaliser l’éclairage, le mode de jeu et les paramètres macro, offrant jusqu’à trois profils avec mémoire intégrée.Ce chargeur officiel a spécialement été conçu pour recharger une ou deux manettes sans fil, simultanément. De plus, il dispose de deux batteries rechargeables de 1400 mAH. Les indicateurs LED individuels permettent de vérifier d’un coup d’œil l’état de charge. Il propose aussi une fixation pratique et sécurisée avec une base stable et lestée.Les produits phares d’HyperX voient leur disponibilité étendue, notamment pour la souris Pulsefire Haste, le casque sans fil Cloud II et du casque Cloud Revolver + 7.1.Pour ce qui est des prix nous avons :