GeIL met à jour sa gamme de modules mémoires DDR4 Orion avec les Orion RGB Gaming. Comme son nom l’indique, ces RAM sont destinées aux configurations Gamers tout en proposant plusieurs fréquences et capacités. Le côté RGB à aussi été mis en avant pour illuminer notre configuration.

Les mémoires DDR4 Orion RGB Gaming se déclinent avec des fréquences allant de 2666 MHz à 4400 MHz ainsi que des capacités allant jusqu’à 128 Go (4 x 32 Go). Le fabricant a aussi tenu à propose deux coloris pour les dissipateurs, le rouge racing et le gris titanium. Les CL vont de CL16 à 22 et sont compatibles avec Intel XMP 2.0. Les Orion RGB Gaming sont aussi optimisés pour les dernières plateformes AMD et Intel pour satisfaire aussi bien les pros gamers que les créateurs de contenus ou les Overclockers.



La température des modules est maitrisée, celle-ci s’évacue grâce à des dissipateurs en aluminium avec une surface convexe optimisée. Sur ces dissipateurs, le constructeur a install& une barre transparente pour diffuser les LEDs ultrabrillantes, afin d’offrir des effets lumineux toujours plus puissants et brillants. C’est LEDs sont compatibles avec les logiciels de gestion de LEDs des plus grands fabricants comme : ASUS Aura Sync, ASROCK Polychrome Sync, BIOSTAR RGB Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, and MSI Mystic Light Sync.



Les modules seront disponible mi-décembre avec une garantie à vie, mais leurs prix n’ont pas encore été communiqués.