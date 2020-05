Afin de donner un petit coup de pouce aux créateurs de contenu, GeIL lance un nouveau kit de DDR4 SODIMM de 64 Go. Ce nouveau kit dispose d’une fréquence de 3200 MHz pour supporter le plus rapidement possible, les applications les plus gourmandes. Ces barrettes de RAM sont déjà prévues pour un fonctionnement avec la 10eme génération de CPU de chez INTEL ainsi que les CPU d’AMD Ryzen 4000. Les derniers PC portables pourront donc bénéficier de la puissance de ce kit sans pour autant consommer plus d’énergie électrique grâce à son voltage de 1,20 V.