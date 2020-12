Après son Codi6 que nous avions testé, Gelid solutions présente un nouveau contrôleur pour ventilateurs PWM et équipements ARGB : l'Amber5. Ce boitier permet de contrôler jusqu'à 5 ventilateurs PWM et 5 équipements lumineux ARGB, en parfaite autonomie grâce à ses 366 modes pré enregistrés et sa télécommande.

L'Amber5 est livré avec une télécommande à radiofréquences à 21 touches fonctionnant jusqu'à 8 mètres. Il fournit une puissance maximale de 85 W et prend en charge les appareils ARGB avec 120 LED embarquée sur chaque canal. L'Amber5 peut également être piloté par une carte-mère compatible via le câble de synchronisation ARGB équipé du standard 3 broches.



L'Amber5 peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un PC en quelques secondes grâce à l'aimant intégré. De plus, un adhésif Sticky Pad est également inclus pour faciliter l'installation dans un châssis PC en aluminium ou non métallique. Ce contrôleur est donc compatible avec tous les ordinateurs, qu'ils soient équipés ou non d'origine avec un boitier ARGB.



L'Amber5 est disponible au tarif conseillé de 12,99 €.