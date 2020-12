Caratéristiques techniques :

Mémoire TLC 3D NAND Flash

Interface PCIe 3x4

Contrôleur Phison E12 8 canaux avec tampon DRAM

5 ans de garantie + support technique

Capacités disponibles : 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To

256 Go : 29,95 €

512 Go : 49,34 €

1 To : 91,86 €

2 To : 181,49 €

Les SSD M.2 NVME permettent d'obtenir des vitesses de lecture et d'écriture bien plus élevées et donc une meilleure réactivité en utilisation quotidienne. Goodram l'a bien compris et intègre toutes ces technologies dans son SSD IRDM M.2.Ces SSD IRDM M.2 seront bientôt disponibles aux tarifs conseillés suivants :