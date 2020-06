GeIL propose de nouvelles barrettes de mémoire de différentes fréquences et différente capacité, les ORION. Pas de RGB ou d’effet lumineux, mais deux coloris sont proposés, rouge ou titanium. Ces modules promettent des performances puissantes associer à un design sobre et travaillé à la fois.

Les Orion sont adaptés aussi bien au Gaming qu’aux créateurs de contenu et chacun trouvera son compte au vu des capacités et des fréquences proposées. En effet, que ce soit en single ou dual channel, les modules sont disponibles de 8 Go à 64 Go et vont de 2666 MHz à 4000 MHz. Ainsi, les latences de CL16 à CL22 assurent des performances accrue tout en profitant de la technologie Intel XMP 2.0.



Les versions ORION AMD Edition bénéficient d’une compatibilité maximale avec les dernières plateformes AMD aussi bien au niveau des performances que mécaniquement avec les ventirads fournis par AMD. Les deux gammes profitent d’une garantie à vie pour pouvoir profiter pleinement des capacités des modules en toute sérénité.