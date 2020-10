Et non, nous n'allons pas parler de bateau, mais bien de gaming, avec le fabricant Corsair . Le constructeur propose une large gamme de claviers, dont le haut de gamme, le K100 RGB . Cette fois-ci encore, Corsair joue la carte de la simplicité et de l'efficacité avec le K60 RGB Pro. Nous avions aussi testé le « Premier » K60 , en 2012. En 8 années, les mises à jour sont-elles significatives ? Réponse dans le test !