Une allocation de la bande passante qui priorise les appareils de jeu et alloue la bande passante par appareil ou application.



Un filtrage géographique qui permet de personnaliser et filtrer les serveurs de jeux sur lesquels vous jouez pour une meilleure expérience de jeu. Il ne s’agit plus simplement d’une couverture sphérique avec des espaces superflus, mais d’une nouvelle fonctionnalité permettant de dessiner des formes personnalisées comptant jusqu’à 47 angles.



Le ping Heatmap qui permet de pinguer vos serveurs de jeu préférés pour afficher la qualité de connexion sur chaque serveur via une carte du monde.



Test de connexion pour la vitesse, le ping et les performances de votre connexion en cas de saturation du réseau.



Contrôle du trafic bloquant le trafic par appareil ou par application selon le planning.

La nouvelle norme Wifi 6 offre une capacité accrue, et peut donc aisément gérer un foyer et l'ensemble de ses périphériques connectés. Cette technologie est désormais incluse dans de nombreux appareils tels que les récents téléphones haut de gamme ou bien même prochainement sur la PlayStation 5.Le logiciel DumaOS 3.0 pour sa part comprend des fonctionnalités améliorées telles que :La vidéo officielle en anglais faite par Netgear dévoilant le nouveau routeur ainsi que son design et ses caractéristiques :Pour le prix et la disponibilité, le Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 est désormais disponible au prix de 349,99 euros.