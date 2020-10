ARCTIC dispose d’une large gamme de refroidisseurs de processeur, aussi bien par Air Cooling, comme le Freezer 34 eSport Duo , que Watercooling. Les gros CPU étant de plus en plus puissants, le fabricant a vu les choses en grand afin d’évacuer la chaleur efficacement et rapidement. C’est donc avec le Freezer 50 qu’Arctic intervient, initialement prévu pour refroidir les gros processeurs de 32 cœurs AMD Threadripper avec la version Freezer 50 TR, cette nouvelle version se voit revisitée tout en gardant la même ligne de design. Avec au menu, 2 tours de refroidissements accompagnées d’une ventilation Push-Pull et des effets lumineux ARGB, le constructeur sort son plus gros ventirad pour tanner les CPU les plus costauds.Direction l’unboxing !