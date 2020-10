AHOY ! Corsair en vue ! Et celui-ci ne vient pas les mains vides, bien qu’il nous a habitué à des composants et périphériques gaming de haute qualité, notamment pour les souris comme la NightSword RGB , le casque HS60 ou les alimentations comme la Vengeance 650M et la CX750F RGB Le constructeur propose aussi une large gamme de claviers, dont le haut de gamme K95 Platinum qui s’adresse aussi bien aux gamers qu’aux créateurs de contenus via les équipements d’Elgato compatibles. Cette fois-ci encore, Corsair repousse les limites en proposant un clavier K100 RGB très haut de gamme sur tous les plans. En effet, il dispose de matériaux et de finitions de très haut niveau, mais aussi de beaucoup de fonctionnalités comme du rétroéclairage sur plusieurs zones, un repose poignet en mousse et simili cuir amovible, 6 touches macro ou encore des switches MX speed RGB. On note aussi la compatibilité avec le Stream deck Elagato ainsi que le logiciel phare de Corsair, le célèbre iCUE.Bref, un clavier hors norme que nous allons nous presser de déballer !