Il y a peu de temps, nous vous avions annoncé que LianLi proposait les ventilateurs UNI FAN SL120 RGB. Ces ventilateurs innovants disposent d’un design assez unique en leur genre, ils sont sans fil ! Enfin presque, ne vous attendez pas à refroidir votre config en Wifi, ces ventilateurs se connectent via un contact direct entre eux puis par un seul câble. Le constructeur propose deux coloris, noir ou blanc, afin de donner plus de choix à l’utilisateur. Des effets lumineux sont de la partie, eux aussi, avec un design bien particulier. Le tout profite bien évidemment d’une gestion PWM. Bref, allons voir tout cela de plus près !