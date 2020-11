Récemment ajouté dans la liste des partenaires de Caseking France, Alpenföhn propose de nouveaux produits, à savoir 4 modèles de refroidisseur de CPU, les Gletscherwasser. C’est AIO se décline en 4 versions, 240 mm, 340 mm, 240 HS mm et 360 mm HS, la mention HS voulant dire High Speed et propose une pompe plus puissance pour refroidir les CPU les plus gourmands.