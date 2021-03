Lian Li nous a déjà proposé des ventilateurs de qualité comme les UnfiFan SL120 et revient avec un nouveau modèle haut en couleur ! En effet, les ST120 qui sont habituellement installés sur les AIO GALAHAD nous sont cette fois proposés en pack de trois, en noir ou en blanc et avec un contrôleur PWM.

Ces ventilateurs hautes performances offrent une vitesse de rotation allant de 800 à 1900 RPM qui s’accompagne d’un flux d’air de 69,17 CFM et d’une pression statique de 2,6 mmH2O. Ils sont dotés d’un roulement FDB qui assure une longue durée de vie et des nuisances sonores réduite.



Le côté esthétique n’est pas délaissé, le ST120 dispose de LEDs ARGB montées sur le moteur. Les ventilateurs offrent ainsi de très beaux effets lumineux, le tout contrôlable via une carte mère compatible ou par le contrôleur fourni. Un HUB PWM est aussi inclus dans le package pour centraliser les ventilateurs et ne pas utiliser trop de ports de la carte mère.



Les ventilateurs ST120 seront disponibles prochainement en noir et en blanc au prix de 39,90 €.