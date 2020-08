Alors que la canicule nous frappe, Lian Li nous annonce l’arrivée de deux nouveaux refroidisseurs watercooling pour rafraichir nos machines. Les GALAHAD 240 et 360 font donc leurs entrées dans le catalogue du fabricant et cela en deux coloris, noir ou blanc.

Ces deux nouveaux AIO premium existent donc avec un radiateur de 240 mm ou de 360 mm, pour s’adapter à nos besoins. Performant, ils offrent un refroidissement puissant via une combinaison pompe/waterblock à triple chambre séparée, ce qui a pour effets d’éliminer les zones mortes et de concentrer la pression et le flux d’eau. La dissipation de la chaleur sur les ailettes de la plaque froide est donc plus rapide et plus efficace.



Le refroidissement se fait aussi grâce à 2 ou 3 ventilateurs, selon la version, à hautes pressions statiques avec un fonctionnement allant de 800 à 1900 RPM. Le tout sans ajouter de nuisances sonores, alors que celle-ci sont relativement basse même avec la pompe en fonctionnement. Les effets lumineux sont ARGB aussi bien sur les ventilateurs que la pompe, pour sublimer votre configuration. À cela s’ajoute le design du bloc pompe qui est lui aussi unique en son genre.



Les deux AIO seront disponibles mi-aout au prix de 119,90 euros pour le GALAHAD 240 et 149,90 pour le GALAHAD 360.