L'ennemi numéro de nos configurations, surtout si celle-ci sont des configurations orientées gamers, ou traitement est : ... ! Ne me dites pas que vous ne savez pas ! Ah, si j'ai entendu dans le fond. C'est bien la température. C'est pour cette raison qu'il existe une multitude de systèmes de refroidissement. Les systèmes type ventirad, comme le Argon AR01 et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le système Watercooling, comme le Tundra TD02 . C'est au tour de Silverstone de nous faire parvenir l'un de ses derniers modèles, de sa gamme PermaFrost, à savoir le PF360 ARGB. Les 360 sont là pour la taille de radiateur, et ARGB pour une gestion des couleurs des ventilateurs. Ce produit va-t-il mettre au frais notre CPU ? Réponse dans notre test !