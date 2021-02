Présente depuis 2003 dans le domaine du Hardware PC, la société Silverstone est née à Taiwan, d'où elle s'est étendue vers le reste du monde. L'entreprise propose une large gamme de composants, comprenant des boitiers, des cartes mères, des watercoolings AIO, des ventilateurs, ainsi que des alimentations . Et c'est justement cette dernière partie qui nous intéresse, car nous allons aujourd'hui tester un modèle de chez SilverStone : l'alimentation modulaire ET 700-MG Plus Gold.C'est parti pour le test !