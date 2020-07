Samsung dévoile le 870 QVO SATA, un disque à mémoire flash (SSD) à 4 bits par cellule (QLC, Quad-Level Cell). Doté d’une capacité pouvant atteindre 8 To, ce SSD de deuxième génération (le 860 QVO faisant parti de la première) offre des performances sans compromis en termes de vitesse, de capacités de stockage et de sécurité, pour les particuliers comme pour les professionnels.





Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient choisir entre les vitesses de transfert élevées des SSD ou la plus grande capacité de stockage des disques durs à plateaux HDD. Le SSD 870 QVO réunit le meilleur des deux mondes désormais. Il s’impose comme le choix idéal pour un usage privé, grâce à ses performances et son bon rapport qualité-prix, mais aussi en milieu professionnel, où sa grande capacité de stockage accompagnera les utilisateurs au bout de leurs projets.



Le 870 QVO affiche des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles atteignant respectivement les 560 Mo/s et 530 Mo/s. Sa technologie Intelligent TurboWrite assure en effet des performances maximales en continu grâce à un cache SLC (Single Level Cell) variable de grande taille. Il offre, avec sa vitesse de lecture aléatoire supérieure de 13 % à celle du 860 QVO. Les dernières versions des logiciels Samsung Data Migration et Samsung Magician (6.0.0) proposent quant à elles de nouvelles fonctionnalités facilitant la maintenance et l’optimisation des SSD. Outre son importante capacité de stockage et ses performances exceptionnelles, le 870 QVO est garanti trois ans ou jusqu’à ce que la limite de 2 880 TBW (téraoctets écrits) soit atteinte.



Décliné en versions 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To, le 870 QVO sera disponible à compter du 30 juin 2020.