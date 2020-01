Samsung tape très fort en proposant sa nouvelle gamme de moniteurs Gaming : Odyssey. En effet, c’est avec des écrans haut de gamme pleins de nouvelle technologie et un look futuriste que le fabricant dévoile le G7 et le G9. Ces deux écrans très immersifs sont incurvés et ont tous deux été primés aux CES Innovations Awards.





Le G7 et G9 sont des écrans incurvés de 1000R contre les 1800R des versions précédentes, disposant ainsi d’une courbure améliorée afin de se rapprocher davantage du champ de vision naturel de l’être humain pour améliorer le confort visuel et l’immersion. Ils sont compatibles avec le G-Sync de NVIDIA ainsi que le FreeSync 2 d’AMD pour offrir des images encore plus belles et sans saccades, tout en gardant des images éclatantes. Il est donc compatible et donnera accès deux fonctionnalités sans avoir à ce soucier de la carte graphique. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms assurant des assurent des transitions d’images parfaitement fluides. Ils embarquent un port HDMI 2.0, deux ports DisplayPort 1.4, il propose la charge rapide via un port USB 3.0 et une sortie audio pour raccorder le casque directement au moniteur.



Le G9, se distingue son design, sa coque blanche et son éclairage futuriste à l’arrière du moniteur (réglables) le rend tout simplement sublime. Il faudra tout de même de la place, car oui, le G9 est un 49" avec une résolution Dual WQHD (5120 x 1440), une certification DisplayHDR 10002 accordée par la VESA (Video Electronics Standards Association), et d’une luminosité maximale de 1 000 cd/m2 pour des images d’une netteté incomparable. Il dispose aussi de Quantum Dot, la technologie présente dans les téléviseurs QLED de Samsung et qui restitue 95 % de l’espace colorimétrique.



Le G7, est de couleur noire et dispose d’une résolution WQHD (2560x1440) et est certifié VESA DisplayHDR 6003. Il existe en deux tailles, 27" et 32" et sont équipés de dalles incurvées VA (Vertical Alignment). La version 32’’ vient avec un écran QHD 16:9.



La sortie mondiale des moniteurs G9 et G7 aura lieu lors du second trimestre 2020.