Comme nous l’avions annoncé il y a quelque temps, SanDisk qui a été racheté par Western Digital , propose un SSD externe « Extreme ». Celui-ci propose un format ultra compact, est classé IP55 (résistant à la pluie, aux éclaboussures, aux déversements et à la poussière), mais aussi et surtout de vitesses de lectures et d’écritures impressionnantes. Plusieurs capacités de stockage sont proposées avec des prix très compétitifs sur le marché. Il est aussi à noter que le branchement se fera par un connecteur USB type-C (ou type A via adaptateur), afin de rendre encore plus rapide les transferts de données.Passons tout de suite à l'unboxing !