A l'occasion du vingtième anniversaire d' Arkane Studios Bethesda Softworks a réalisé une série de vidéos en direct avec les développeurs du studio lyonnais. La première est réalisée avec Lubna Cecillon, Campaign Producer et Yoann Guilloud, Producer et la deuxième avec Jean-Luc Monnet et Guillaume Curt, respectivement Lead Concept Artist, assistant directeur artistique et Art Producer.Sautez directement vingt minutes des vidéos si vous désirez entrer dans le vif du sujet et éviter toutes les parties moins utiles. Cela reste très consensuel, avec une interview des développeurs menée par Sandra Mauri, community manager, mais ce n'est néanmoins pas inintéressant.