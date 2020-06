Disque SSD portable SanDisk Extreme : 250 Go : 99,99 euros 500 Go : 109,99 euros 1 To : 169,99 euros 2 To : 369,99 euros

Disque SSD portable SanDisk Extreme Pro : 500 Go : 164,99 euros 1 To : 309,99 euros 2 To :459,99 euros



Physiquement, les versions Extrême et Extrême Pro se ressemblent beaucoup, la différence se fera par leurs tailles. La version Pro est plus grande (110,26 mm x 57,34 mm x 10,22 mm) que la version simple (96,2 mm x 49,55 mm x 8,85 mm). Le design épuré et le mix de la couleur noir et orange rendent les SSD très sobres et sportifs pour vous suivre partout, d’autant qu’ils bénéficient d’une norme IP55 les rendant waterproof et résistants aux poussières.Les deux SSD portables sont équipés d’une connexion USB 3.1 Gen 2 Type-C (ou Type-A via un adaptateur). Pour ce qui est des vitesses, la version Extrême propose un transfert allant jusqu’à 550 Mo/s alors que la version Pro bat des records et ira jusqu’à 1050Mo/s. Les SSD portables Extrême et Extrême Pro sont sans nul doute une solution idéale pour l’enregistrement et l’édition de photos et vidéo haute résolution avec une vitesse éclair.Les produits sont déjà disponibles au prix de :