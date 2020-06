Je vais vous parler d'un temps, que les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaitre. Ou WiFi rimait avec bas débit. Il y a encore quelques années, le débit maximal du WiFi était de 54 mbit/s, et donc n'est plus vraiment d'actualité avec les débits de la Fibre qui donne aisément 1000 mbit/s. TP-Link s'est mis à la page, en proposant le WiFi dans sa version 6, nomméedans son Archer AX50. Le fabricant annonce en effet un débit théorique de 2400 mbit/s – bien au-dessus des débits de la fibre – et garantissant une pleine utilisation de cette dernière. Allons-nous être décoiffés par la vitesse ? Réponse dans le test !