Archer MR600 : 149 euros

Deco M9 Plus : 399 euros en pack de 3 / 279 euros en pack de 2 / 149 euros à l’unité

Deco P9 : 249 euros

Le Modem/Routeur MR 600 permet d’avoir un accès internet domestique via le réseau 4 G. Il suffit d’inséré une carte SIM et la fonction Plug n Play s’occupe du reste. Il dispose d’un débit descendant pouvant atteindre les 300 Mbps sur sa fréquence de 2,4 GHZ et 867 Mbps sur sa fréquence de 5 GHz et d’un signal très stable pour ne plus être coupé durant les parties de jeux, les films ou téléchargements. Il intègre aussi 4 ports Ethernet et est compatible TP-Link OneMesh.Il s’agit d’un système intelligent qui couvre une large zone WiFi en étant homogène et performant. Sa Technologie WiFi tri-bande offre un débit stable allant jusqu’à 2134 Mb/s. La connexion au réseau se fait directement sur le boitier le plus proche sans décrochage, quel que soit la pièce ou étage. Les boitiers sont très sobres, discrets et permettent de connecter jusqu’à 100 appareils à la fois.Le système Deco P9 est un système hybride permettant de connecter également jusqu’à 100 appareils. Alliant la technologie CPL (courant porteur en ligne) et le maillage WiFi (Mesh), ce système permet de pallier au problème de connexion dû à l’environnement, comme les murs épais ou les structures métalliques. Des débits de 300 Mbps sur sa fréquence de 2,4 GHZ et 867 Mbps sur sa fréquence de 5 GHz sont possibles tout en restant stables.Les produits sont disponibles au prix de :