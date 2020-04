Le 31 mars 2020, TP-Link a présenté à Paris son nouveau routeur gaming WiFi : l'Archer AX11000. Le WiFi 6 ouvre de nouveaux horizons aux joueurs avec une transmission sans fil qui garantit une expérience online sans aucun ralentissement et avec une latence minimale. TP-Link exploite cette technologie pour la pousser dans ses derniers retranchements avec ce routeur AX11000 tri-bande qui délivre un débit pouvant dépasser les 10 Gb/s !

Pendant longtemps, Le WiFi a été boudé par les joueurs en ligne, préférant la connexion filaire. Aujourd’hui, la situation s’inverse avec le WiFi 6 qui délivre de meilleures performances qu’en version câblée et avec tous les avantages du sans fil. Le routeur Archer AX11000 exploite au maximum cette technologie en tri-bande. Il propose ainsi deux bandes 4,8 Gb/s en 5 GHz qui se combinent avec une 1,1 Gb/s en 2,4 GHz pour une performance totale pouvant dépasser le seuil incroyable des 10 Gb/s ! Même une connexion optique très haut débit de dernière génération ne subira aucune altération en passant dans le réseau pour être distribuée à plusieurs appareils.



Une gestion intelligente du réseau Le routeur Archer AX11000 va bien au-delà de la performance brute avec une administration intelligente du réseau entièrement dédiée au jeu vidéo en ligne pour garantir la meilleure expérience possible. Ainsi, une bande de fréquence en 5 GHz peut être dédiée au jeu et pourra être étendue par une sélection dynamique des fréquences (DFS) en fonction des besoins. Peu importe le nombre d’appareils connectés à l’Archer AX11000, il n’y aura pas de congestion grâce à l’OFDMA qui les gère par multiplexage, plutôt que de leur faire la queue. Avec douze canaux disponibles, la latence restera minimale en garantissant une expérience de jeu parfaite en toute circonstance.





Débit maximal, latence minimale Le routeur Archer AX11000 dispose aussi de la technologie MU-MIMO avec huit antennes utilisables en flux descendant et désormais aussi en ascendant. Cela permet d’adresser plus d’appareils en simultané avec un meilleur débit et aussi une portée grandement améliorée. Enfin, la technologie 1024-QAM augmente le nombre d’informations transmise par hertz en passant d’une modulation 8 à 10 Bits ce qui contribue à augmenter la capacité de la bande passante. La combinaison de la performance pure et de toutes ces technologies de gestion intelligente du réseau WiFi garantissent au joueur un débit optimal et une latence minimale en toute circonstance, même s’il partage le réseau avec de nombreux autres appareils et des activités gourmandes, comme du streaming en 4k.



Un concentré de technologie L’utilisateur garde le contrôle avec un tableau de bord qui le renseigne en permanence sur la latence en temps réel, les sessions de jeu et l’utilisation du réseau pour pouvoir intervenir manuellement en cas de besoin. De plus, le routeur se configure en un clin d’œil très simplement avec l’application Tether déjà largement plébiscitée. Le routeur intègre également une protection complète contre les virus et les intrusions malveillantes, optimisée par Trend Micro, et qui n’entame en rien les performances dans les jeux. L’Archer AX11000 fait appel aux composants les plus performants, avec notamment un processeur quadricœur cadencé à 1,8 GHz et secondé par un 1 Go de mémoire vive. En filaire, le routeur offre huit ports LAN en Gigabit et un port WAN en 2,5 Gb/s. L’Archer AX11000 peut être étendu par deux ports USB 3.0.



L’Archer AX11000 est disponible dès aujourd’hui au prix public de 399 euros.