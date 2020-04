Le routeur Archer AX6000

L'adaptateur Archer TX3000E

En cumulant les bandes 2,4 et 5 GHz, il propose un débit maximal de 5952 Mb/s ! Surtout, il distribue la connexion de manière intelligente à autant d’appareils que nécessaire en leur attribuant les ressources selon l’usage du moment pour qu’il n’y ait jamais le moindre ralentissement grâce aux technologies OFDMA et MU-MIMO. Ses huit antennes externes garantissent une large couverture pour un débit maximal partout dans la maison, du sous-sol jusqu’au grenier.Doté d’un processeur quadricœur cadencé à 1,8 GHz, de trois coprocesseurs et de 8 Go de mémoire vive, il est en mesure de traiter toutes les charges en simultané et de les répartir sans aucune latence. Pour autant, il se configure en quelques instants très intuitivement par un smartphone en Bluetooth, avant même d’être relié au réseau. Il propose aussi un contrôle parental personnalisable très efficace et protège contre toute intrusion malveillante.Si les smartphones les plus récents ainsi que certains notebooks équipés des nouvelles cartes réseau Intel sont déjà dotés du WiFi 6, il faut surtout mettre à jour le PC principal qui sert au jeu, au travail en ligne ou au streaming vidéo 4K. L’adaptateur Archer TX3000E est donc le complément idéal du routeur Archer AX6000. Il suffit d’insérer la carte PCIe et de connecter la base dotée de deux antennes multidirectionnelles pour bénéficier d’un débit qui passe le Gb/s en usage courant et peut atteindre 2976 Mb/s en cumulant les bandes 2,4 et 5 GHz. L’adaptateur se connecte au routeur avec la norme WPA3 pour une sécurité maximale du réseau WiFi. Pratique, il intègre aussi une connexion Bluetooth 5.0 pour connecter des accessoires sans fil, tels que manette, clavier, souris ou casque.L’Archer AX6000 et l’Archer TX3000E sont respectivement proposés au prix indicatif de 349,90 euros et 79,90 euros et sont couverts par une garantie de 3 ans.