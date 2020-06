Un nouveau SSD PCIe 4.0 fait son entrée sur le marché, il s'agit d'un modèle signé Silicon Power. Il s'agit du US70 PCIe Gen 4x4 avec mémoire flash 3D NAND et prise en charge du NVMe 1.3. Il offre un taux de transfert de données standard deux fois supérieur à la version précédente en PCIe 3.0. C'est le choix idéal pour les gamers, les overclockers, les créateurs de contenu et même les professionnels les plus exigeants.





Avec des vitesses de lecture et d'écriture atteignant respectivement 5 000 Mo/s et 4 400 Mo/s, il est près de 10 fois plus rapide que les SSD SATA III traditionnels. Le US70 bénéficie de toutes les technologies équipant les SSD dignes de ce nom, il doit la rapidité de ses débits à ses caches de type SLC et DRAM ; cela lui permet d'avoir des débits en lectures et écritures séquentielles et aléatoires impressionnant.



Pour l'instant sa disponibilité est prévue pour le mois de septembre, à des tarifs conseillés de 200 dollars pour la version 1 To et de 400 dollars pour la version 2 To.