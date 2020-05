Creative lance une mise à jour de sa carte son Sound BlasterX G6 avec une mise à niveau de son firmware. Cette optimisation vise notamment à ajouter une fonctionnalité à son DAC à destination des joueurs sur console. C’est donc la fonction GameVoice Mix qui vient améliorer le quotidien des gamers, en proposant un son cristallin et plus de contrôles pour équilibrer le chat du jeu vis à vis du son et de la musique ambiante.



La Sound BlasterX G6 a remporté des trophées d’importance, notamment celui du CES 2019 Innovation Awards Honoree dans la catégorie «Gaming» , ce qui prouve l’efficace du produit. Pour rappel, cette carte son profite des dernières technologies et de composants de qualité et de classe audiophile, pour offrir un son d’une qualité sans pareil. En effet, elle dispose d’un rapport signal/bruit de 130 dB et un DAC 32-bit/384 kHz ainsi que d’une sortie casque dotée d’un circuit dédié de bi-amplification Xamp.



Pour ce qui est de la mise à jour en elle-même, GameVoice MIX permet d’ajuster le volume du chat vocal et celui du jeu tout simplement via la molette de la carte, et ce sans même sortir du jeu en cours ! Cela peut donner un avantage crucial une fois IG, surtout pour les joueurs visant le haut du tableau.



La Sound BlasterX G6 est proposée au prix de 149,99 euros, la mise à jour, elle, est gratuite.