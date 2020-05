Le BATTLE STATION X se démarque par ses panneaux en verre trempé sur les côtés et sur la face avant et par son design minimaliste. Il est flexible et fonctionnel : il accepte jusqu’à 6 ventilateurs de 120 mm (3 à l’avant, 2 sur le dessus et 1 à l’arrière) ainsi que des radiateurs pour le watercooling (360 mm à l’avant, 240 mm sur le dessus et 120 mm à l’arrière). Le tous protéger par des filtres anti poussière amovible. Attention, aucun ventilateur n'est fourni !À l’intérieur, le boitier prendra en charge les cartes graphiques allant jusqu’à 290 mm et les ventirads de 165 mm. 3 HDD 3.5 et 2 SSD 2.5 trouveront leurs places, eux aussi, dans ce boitier qui dispose de 7 slot d’expansions. Un cache d’alimentation gardera votre configuration au propre. Le panneau I/O, lui, dispose d’un port USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et 2 fiches jack pour le son et le microphone.Le produit est disponible au prix de 79,99 euros.