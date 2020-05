Lexar propose deux nouveaux lecteurs de cartes afin de satisfaire les besoins et la flexibilité des utilisateurs aussi bien professionnels qu’amateurs. Le lecteur Lexar multicartes 2-en-1 USB 3.1 et le lecteur Lexar Professional multicartes 3-en-1 USB 3.1 ont été conçus pour transférer rapidement des photos et de vidéos stocker sur des cartes de stockage et cela simultanément.

Le Lexar multicartes 2-en-1 USB 3.1 prend en charge les cartes aux formats SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, et SD/microSD UHS-I et UHS-II. Deux cartes peuvent être utilisées simultanément et transferts via un port USB 3.1 (rétroactivement 2.0 pour ceux qui ne dispose pas de la 3.1). Avec une vitesse de 312 Mo/s pour l’UHS–II et 170 Mo/s pour l’UHS-I, le lecteur promet une vitesse de transfert des donnés ultra rapide tout en maximisant la bande passante.



Le Lexar Professional multicartes 3-en-1 USB 3.1 prend en charge les cartes aux formats CompactFlash (y compris UDMA 7 de type I et de type II), SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, et SD/microSD UHS-I et UHS-II. Le lecteur permet l’utilisation de 3 cartes en mêmes temps avec des transferts allant jusqu’à 312 Mo/s pour l’UHS-II, 170 Mo/s pour l’UHS-I et 160 Mo/s pour les cartes CompactFlash.



Le lecteur Lexar Professional multicartes 3-en-1 USB 3.1 et le lecteur Lexar multicartes 2-en-1 USB 3.1 sont disponibles aux prix respectifs de 39,99 euros et 29,99 euros.